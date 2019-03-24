Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу

Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

В первый день соревнований участники выступали несколько часов, и с каждой минутой становилось лишь интереснее!

Принимать первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу довелось именно Туле. Выбор оказался символичным: тульские спортсмены считаются одними из самых сильных в России. На площадке «Нового поколения» участники из Тулы и других городов (Москвы, Орла, Ярославля) показывали всю силу, красоту и грацию отточенных акробатических движений.

По результатам соревнований сформируются сборные команды на чемпионат России от каждого региона. Поэтому впечатлить судейскую коллегию и открыть себе дорогу в финал стремилась каждая пара участников. Борьба была нешуточная: показать себя на всероссийском первенстве смогут всего пять пар!

В тульских спортсменах сомневаться не пришлось. Они не раз доказывали, что готовы идти до победного конца, на всероссийских и даже всемирных соревнованиях. Татьяна Терехова, тренер СШ «Триумф», рассказала:

Татьяна Терехова – Борьба серьезная, много сильных пар из Москвы, из других областей... Но наши себя тоже отлично показывают! Тульские спортсмены – призеры и победители всевозможных соревнований, так что конкуренцию вполне можем составить. Конечно, строить прогнозы в спорте – неблагодарное дело… Просто могу заверить: мы тренируемся много, долго и упорно, поэтому на хорошие результаты всегда рассчитываем. И надо помнить, что соперники тоже тренируются и что побеждает сильнейший. И мы будем самыми сильными!

С не меньшей уверенностью в себе выступали участники из Москвы – Кристина Бочкова (9 лет) и Максим Складнов (10 лет). Несмотря на то, что это их первые серьезные соревнования, ребята уже поняли, сколько усилий нужно прикладывать для достижения результата.

Кристина Бочкова и Максим Складнов с тренером Анной Артамохиной

– Мы долго готовим программу, потом сдаем ее тренеру. Бывает, если что-то не получается, если мы что-то делаем не так, на нас ругаются, – рассказал Максим Складнов. – Но мы не расстраиваемся: стараемся делать все лучше и лучше. С Кристиной уже давно танцуем, привыкли друг к другу, мы лучше друзья!

– Мне нравится рок-н-роллом заниматься, только это утомительно: у нас 5-6 тренировок в неделю, заниматься можем по 4 часа! – добавила Кристина Бочкова. – Но я все успеваю, и со школой совмещать получается легко. Обязательно буду продолжать заниматься и ездить на все соревнования!

Анна Артамохина, тренер московских спортсменов, добавила:

– Ребята пока только начинают, результаты еще скромные по сравнению с успехами их старших товарищей. А вот одна наша пара идет на первое место. Не хочу загадывать, но, кажется, мы многих обойдем…

Возможно, уверенности участникам придавали их костюмы для выступлений. Яркость и блеск ослепляли, узоры и разнообразная вышивка подчеркивали движения. Чего только не было в этих костюмах: звезды, блестки, рисунки, тяжелые на вид ремни и легкие, воздушные элементы. Отдельный вид искусства!

Пообщаться с тульскими участниками нам удалось после их выступлений. Уставшие, но в целом довольные собой спортсмены поделились впечатлениями от соревнований и рассказали, скольких усилий им стоило это первенство.

Станислава Кухарчук (12 лет) и Даниил Муравьев (16 лет):

– Уже много раз участвовали во всевозможных соревнованиях, но все равно волнуемся. Хотя с каждым новым выступлением привыкаем все больше. Так что самое тяжелое, наверное, это подготовиться физически. Еще усложняет ситуацию, что вместе танцуем не так долго. Надо еще много работать, чтобы начать буквально чувствовать друг друга во время выступлений. Тренируемся пять раз в неделю по три часа, устаем очень… Но учебе, увлечениям это никак не мешает! Наоборот, появляется стимул прорабатывать все на сто процентов, оттачивать каждый сложный элемент.

Марьяна Кропотова (12 лет) и Кирилл Гудков (17 лет):

– Даже не можем сказать, какой по счету раз выступаем на соревнованиях. Считаем, выступили нормально, но могло быть и лучше… Хотя тренер говорит, что все было неплохо! Психологически уже не так сложно, даже не паримся, а вот физически… Тяжелее всего тренировать выносливость, для этого почти каждый день тренируемся по три-четыре часа. Если какие-то проблемы возникают, обязательно обращаемся к тренеру, ну и сами работаем упорнее! И, что самое удивительное, все успеваем. Ведь занимаемся, самое главное, для души!

Соревнования проходят в Туле 23 и 24 марта, с регламентом и программой можно ознакомиться на сайте Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.