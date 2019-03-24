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Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу
Фото и видео Дмитрия Дзюбина.

Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу

В первый день соревнований участники выступали несколько часов, и с каждой минутой становилось лишь интереснее!

Принимать первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу довелось именно Туле. Выбор оказался символичным: тульские спортсмены считаются одними из самых сильных в России. На площадке «Нового поколения» участники из Тулы и других городов (Москвы, Орла, Ярославля) показывали всю силу, красоту и грацию отточенных акробатических движений.

По результатам соревнований сформируются сборные команды на чемпионат России от каждого региона. Поэтому впечатлить судейскую коллегию и открыть себе дорогу в финал стремилась каждая пара участников. Борьба была нешуточная: показать себя на всероссийском первенстве смогут всего пять пар!

В тульских спортсменах сомневаться не пришлось. Они не раз доказывали, что готовы идти до победного конца, на всероссийских и даже всемирных соревнованиях. Татьяна Терехова, тренер СШ «Триумф», рассказала:

Татьяна Терехова

– Борьба серьезная, много сильных пар из Москвы, из других областей... Но наши себя тоже отлично показывают! Тульские спортсмены – призеры и победители всевозможных соревнований, так что конкуренцию вполне можем составить. Конечно, строить прогнозы в спорте – неблагодарное дело…  Просто могу заверить: мы тренируемся много, долго и упорно, поэтому на хорошие результаты всегда рассчитываем. И надо помнить, что соперники тоже тренируются и что побеждает сильнейший. И мы будем самыми сильными!

С не меньшей уверенностью в себе выступали участники из Москвы – Кристина Бочкова (9 лет) и Максим Складнов (10 лет). Несмотря на то, что это их первые серьезные соревнования, ребята уже поняли, сколько усилий нужно прикладывать для достижения результата.

Кристина Бочкова и Максим Складнов с тренером Анной Артамохиной

– Мы долго готовим программу, потом сдаем ее тренеру. Бывает, если что-то не получается, если мы что-то делаем не так, на нас ругаются, – рассказал Максим Складнов. – Но мы не расстраиваемся: стараемся делать все лучше и лучше. С Кристиной уже давно танцуем, привыкли друг к другу, мы лучше друзья!

– Мне нравится рок-н-роллом заниматься, только это утомительно: у нас 5-6 тренировок в неделю, заниматься можем по 4 часа! – добавила Кристина Бочкова. – Но я все успеваю, и со школой совмещать получается легко. Обязательно буду продолжать заниматься и ездить на все соревнования!

Анна Артамохина, тренер московских спортсменов, добавила:

– Ребята пока только начинают, результаты еще скромные по сравнению с успехами их старших товарищей. А вот одна наша пара идет на первое место. Не хочу загадывать, но, кажется, мы многих обойдем…

Возможно, уверенности участникам придавали их костюмы для выступлений. Яркость и блеск ослепляли, узоры и разнообразная вышивка подчеркивали движения. Чего только не было в этих  костюмах: звезды, блестки, рисунки, тяжелые на вид ремни и легкие, воздушные элементы. Отдельный вид искусства!

Пообщаться с тульскими участниками нам удалось после их выступлений. Уставшие, но в целом довольные собой спортсмены поделились впечатлениями от соревнований и рассказали, скольких усилий им стоило это первенство.

Станислава Кухарчук (12 лет) и Даниил Муравьев (16 лет):

– Уже много раз участвовали во всевозможных соревнованиях, но все равно волнуемся. Хотя с каждым новым выступлением привыкаем все больше. Так что самое тяжелое, наверное, это подготовиться физически. Еще усложняет ситуацию, что вместе танцуем не так долго. Надо еще много работать, чтобы начать буквально чувствовать друг друга во время выступлений. Тренируемся пять раз в неделю по три часа, устаем очень… Но учебе, увлечениям это никак не мешает! Наоборот, появляется стимул прорабатывать все на сто процентов, оттачивать каждый сложный элемент.

Марьяна Кропотова (12 лет) и Кирилл Гудков (17 лет):

– Даже не можем сказать, какой по счету раз выступаем на соревнованиях. Считаем, выступили нормально, но могло быть и лучше… Хотя тренер говорит, что все было неплохо! Психологически уже не так сложно, даже не паримся, а вот физически… Тяжелее всего тренировать выносливость, для этого почти каждый день тренируемся по три-четыре часа. Если какие-то проблемы возникают, обязательно обращаемся к тренеру, ну и сами работаем упорнее! И, что самое удивительное, все успеваем. Ведь занимаемся, самое главное, для души!

Соревнования проходят в Туле 23 и 24 марта, с регламентом и программой можно ознакомиться на сайте Всероссийской федерации танцевального спорта и акробатического рок-н-ролла.

Галерея
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 1
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 2
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 3
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 4
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 5
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 6
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 7
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 8
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 9
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 10
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 11
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 12
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 13
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 14
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 15
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 16
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 17
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 18
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 19
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 20
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 21
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 22
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 23
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 24
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 25
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 26
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 27
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 28
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 29
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 30
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 31
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 32
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 33
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 34
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 35
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 36
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 37
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 38
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 39
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 40
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 41
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 42
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 43
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 44
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 45
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 46
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 47
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 48
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 49
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 50
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 51
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 52
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 53
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 54
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 55
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 56
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 57
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 58
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 59
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 60
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 61
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 62
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 63
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 64
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 65
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 66
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 67
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 68
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 69
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 70
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 71
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 72
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 73
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 74
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 75
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 76
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 77
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 78
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 79
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 80
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 81
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 82
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 83
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 84
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 85
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 86
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 87
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 88
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 89
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 90
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 91
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 92
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 93
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 94
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 95
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 96
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 97
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 98
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 99
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 100
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 101
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 102
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 103
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 104
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 105
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 106
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 107
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 108
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 109
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 110
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 111
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 112
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 113
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 114
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 115
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 116
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 117
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 118
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 119
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 120
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 121
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 122
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 123
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 124
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 125
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 126
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 127
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 128
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 129
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 130
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 131
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 132
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 133
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 134
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 135
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 136
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 137
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 138
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 139
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 140
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 141
Шаг, дюлейн, мертвая петля: в Туле проходит первенство ЦФО по акробатическому рок-н-роллу, Фото: 142
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 15:04 0
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