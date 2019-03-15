Фото очевидца
На дороге «Тула – Новомосковск» произошло смертельное ДТП
По предварительным данным, один человек погиб, второй находится в тяжелом состоянии.
Как сообщают очевидцы, около 19.00, на 18-м километре дороги «Тула – Новомосковск» в Киреевском районе «Лада» 12-й модели столкнулась с отечественной «пятёркой».
По предварительным данным, 55-летний водитель «пятёрки» погиб, водитель второй машины получил серьёзные травмы. На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия выясняются.
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