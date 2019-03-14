В Куркино бдительная пенсионерка помогла полицейским задержать вора

В Куркино сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. По информации пресс-службы регионального УМВД, мужчина случайно увидел местного жителя, выходящего из дома и не закрывшего входную дверь на ключ.

Злоумышленник зашёл внутрь, убедился, что в доме никого нет и забрал вещи, лежавшие на виду – мобильный телефон и мелкую бытовую технику. Сумма ущерба составила пять тысяч рублей.

Уходящего злоумышленника увидела проживающая рядом 72-летняя пенсионерка. Поняв, что стала свидетелем кражи, она сразу же позвонила в полицию и сообщила приметы преступника. По горячим следам подозреваемого удалось задержать – им оказался 31-летний неработающий ранее судимый местный житель. Он признался в содеянном, похищенные вещи изъяты. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».