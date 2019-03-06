новости
новости
Регистрация
Туляк пошел под суд за экстремистскую видеозапись

Туляк пошел под суд за экстремистскую видеозапись

Мужчина признан виновным и должен выплатить штраф.

Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку по факту распространения местным жителем материалов экстремистского характера на личной странице «ВКонтакте».

Установлено, что мужчина публично разместил в соцсети видеозапись, содержащую признаки возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности.

Сообщается, что эта видеозапись включена в федеральный список экстремистских материалов на основании решения Ленинского районного суда Мурманска от 16.02.2016.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в отношении мужчины было возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:09 −7
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
экстремизмэкстремистские материалы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как правильно выбрать духи к 8 Марта
Как правильно выбрать духи к 8 Марта
Под Тулой столкнулись Cadillaс и «Жигули»
Под Тулой столкнулись Cadillaс и «Жигули»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.