Туляк пошел под суд за экстремистскую видеозапись

Прокуратура Зареченского района Тулы провела проверку по факту распространения местным жителем материалов экстремистского характера на личной странице «ВКонтакте».

Установлено, что мужчина публично разместил в соцсети видеозапись, содержащую признаки возбуждения ненависти, вражды, унижения достоинства человека и группы лиц по признакам национальности.

Сообщается, что эта видеозапись включена в федеральный список экстремистских материалов на основании решения Ленинского районного суда Мурманска от 16.02.2016.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области, в отношении мужчины было возбуждено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд назначил нарушителю наказание в виде штрафа в размере 30 000 руб.