новости
новости
Регистрация
Туляки смогут получить выписку из ЕГРН за один день

Туляки смогут получить выписку из ЕГРН за один день

Региональная Кадастровая палата за дополнительную плату отправит документ получателю курьерской доставкой.

Кадастровая палата по Тульской области информирует о новой услуге – теперь выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить лично в руки от курьера.

Для заказа выписки нужно оставить заявку в ближайшем МФЦ или на портале Росреестра, а затем заключить договор. Стоимость курьерской доставки документов для физических лиц составит 1020 рублей, для юридических – 1530 рублей.

В этом случае срок получения выписки – один рабочий день, вместо трёх, предусмотренных действующим законодательством. В прошлом году новой услугой воспользовались 642 получателя, а с января по февраль 2019 года курьеры доставили документы по 144 адресам.

Подробности можно узнать по телефонам: 77-33-17 и 77-49-55 (доб. 2313 и 2324).

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:53 0
Другие статьи по темам
Событие
Кадастровая палата Тульской областивыписка из ЕГРНдоставка документовУправление Росреестра по Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Суворове суд приговорил замглавы администрации района к штрафу в 65 тысяч рублей
В Суворове суд приговорил замглавы администрации района к штрафу в 65 тысяч рублей
В Тульском кремле пройдёт международный музыкально-театральный фестиваль
В Тульском кремле пройдёт международный музыкально-театральный фестиваль
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.