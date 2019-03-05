Туляки смогут получить выписку из ЕГРН за один день

Кадастровая палата по Тульской области информирует о новой услуге – теперь выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) можно получить лично в руки от курьера.

Для заказа выписки нужно оставить заявку в ближайшем МФЦ или на портале Росреестра, а затем заключить договор. Стоимость курьерской доставки документов для физических лиц составит 1020 рублей, для юридических – 1530 рублей.

В этом случае срок получения выписки – один рабочий день, вместо трёх, предусмотренных действующим законодательством. В прошлом году новой услугой воспользовались 642 получателя, а с января по февраль 2019 года курьеры доставили документы по 144 адресам.