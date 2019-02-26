Видео Сергея Старикова.
ДТП на проспекте Ленина: видеорегистратор снял летящее навстречу колесо
На кадрах видно, что водитель Citroën попытался увернуться, но это у него не получилось.
Напомним, днем 26 февраля на пр. Ленина, напротив дома №54, от ГАЗели отлетело колесо и попало в ехавший во встречном направлении Citroën Picasso.
Автоаварию запечатлел видеорегистратор. На кадрах видно, что водитель Citroën попытался увернуться, но это у него не получилось, – колесо повредило левое переднее крыло иномарки.
Пострадавших нет, но из-за ДТП серьезно осложнено движение вверх по проспекту Ленина.
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