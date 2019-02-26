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ДТП на проспекте Ленина: видеорегистратор снял летящее навстречу колесо
Видео Сергея Старикова.

ДТП на проспекте Ленина: видеорегистратор снял летящее навстречу колесо

На кадрах видно, что водитель Citroën попытался увернуться, но это у него не получилось.

Напомним, днем 26 февраля на пр. Ленина, напротив дома №54, от ГАЗели отлетело колесо и попало в ехавший во встречном направлении Citroën Picasso. 

Автоаварию запечатлел видеорегистратор. На кадрах видно, что водитель Citroën попытался увернуться, но это у него не получилось, – колесо повредило левое переднее крыло иномарки.
 
Пострадавших нет, но из-за ДТП серьезно осложнено движение вверх по проспекту Ленина.
 

 

Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 17:15 +14
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