ДТП на проспекте Ленина: видеорегистратор снял летящее навстречу колесо

Видео Сергея Старикова.

На кадрах видно, что водитель Citroën попытался увернуться, но это у него не получилось.

Напомним, днем 26 февраля на пр. Ленина, напротив дома №54, от ГАЗели отлетело колесо и попало в ехавший во встречном направлении Citroën Picasso.

Автоаварию запечатлел видеорегистратор. На кадрах видно, что водитель Citroën попытался увернуться, но это у него не получилось, – колесо повредило левое переднее крыло иномарки.