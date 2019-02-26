Туляки одобрили установку колеса обозрения на территории ТРЦ «Макси»

В Туле состоялись публичные слушания по градостроительным вопросам под председательством зампредседателя гордумы Алексея Ионова. Участие в мероприятии приняли депутаты, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы, представители компаний-заявителей, общественного совета МО, жители города.

Участники слушаний рассмотрели вопрос об установке колеса обозрения на территории ТРЦ «Макси». Высота конструкции составит 55 м. По словам заявителя, объект станет центром притяжения и украшением города, с колеса будет просматриваться весь исторический центр Тулы.

Другой вопрос касался строительства придорожного сервиса на 177-м километре трассы М-2. Заявитель планирует построить там АЗС, кафе, сервис, гостиницу, баню и мини-маркет.

Участники публичных слушаний подержали данные вопросы. Результаты передадут в гордуму и администрацию Тулы.