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Туляки одобрили установку колеса обозрения на территории ТРЦ «Макси»

Туляки одобрили установку колеса обозрения на территории ТРЦ «Макси»

Высота конструкции составит 55 метров.

В Туле состоялись публичные слушания по градостроительным вопросам под председательством зампредседателя гордумы Алексея Ионова. Участие в мероприятии приняли депутаты, заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Тулы, представители компаний-заявителей, общественного совета МО, жители города.

Участники слушаний рассмотрели вопрос об установке колеса обозрения на территории ТРЦ «Макси». Высота конструкции составит 55 м. По словам заявителя, объект станет центром притяжения и украшением города, с колеса будет просматриваться весь исторический центр Тулы.

Другой вопрос касался строительства придорожного сервиса на 177-м километре трассы М-2. Заявитель планирует построить там АЗС, кафе, сервис, гостиницу, баню и мини-маркет.

Участники публичных слушаний подержали данные вопросы. Результаты передадут в гордуму и администрацию Тулы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:50 +2
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