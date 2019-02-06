В Тульской области накрыли нарколабораторию: видео

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

В Щёкино полицейские из подразделения по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность преступной группы. Оперативники располагали информацией, что двое мужчин (1991 и 1994 г. р.) наладили изготовление психотропного вещества — амфетамина, и его реализацию.

Информация подтвердилась. Двое мужчин организовали нарколабораторию в квартире, где проживал один из них. Все необходимые ингредиенты для изготовления наркотика приобретались в Москве.

Распространяли товар лично — из рук в руки.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, у подозреваемых обнаружены амфетамин и марихуана в крупном размере, а также необходимое оборудование для изготовления психотропных веществ, компоненты и прекурсоры.