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В Тульской области 19-летняя девушка без прав разбилась в ДТП

В Тульской области 19-летняя девушка без прав разбилась в ДТП

Авария произошла утром 5 декабря.

5 декабря в 9.10 на 13-м километре автодороги «Чекалин – Суворов – Ханино» Суворовского района произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД Тульской области.
 
19-летняя девушка на автомобиле ВАЗ-217010 выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Хёндэ Солярис» под управлением 31-летнего мужчины.
 
В результате ДТП девушка скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Хёндэ» с различными травмами госпитализирован.
 
Известно, что девушка не имела водительских прав.
 

 

сегодня, в 11:01 +1
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Место
ТулаСуворовский район

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