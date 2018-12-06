В Тульской области 19-летняя девушка без прав разбилась в ДТП

5 декабря в 9.10 на 13-м километре автодороги «Чекалин – Суворов – Ханино» Суворовского района произошло серьезное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД Тульской области.

19-летняя девушка на автомобиле ВАЗ-217010 выехала на встречку, где лоб в лоб столкнулась с автомобилем «Хёндэ Солярис» под управлением 31-летнего мужчины.

В результате ДТП девушка скончалась на месте происшествия, водитель автомобиля «Хёндэ» с различными травмами госпитализирован.

Известно, что девушка не имела водительских прав.