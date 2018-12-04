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Самые крупные дела по налоговым статьям в Тульской области
Фото из архива Myslo. По информации УФНС по Тульской области

Самые крупные дела по налоговым статьям в Тульской области

В результате совместных действий налоговых и следственных органов Тульской области возмещен ущерб бюджету страны на сумму 55 млн рублей.

С начала 2018 года в Тульской области было возбуждено 16 уголовных дел по налоговым преступлениям против руководителей-нарушителей.

В результате совместных действий налоговых и следственных органов по ранее проведенным проверкам налогоплательщики возместили ущерб государству в размере 55 млн рублей.

4 уголовных дела были рассмотрены в судах.

киреевский завод металлоконструкций

Приговор вынесен 21 августа 2018 года Киреевским районным судом.

Кто: Александр Кусайло, бывший директор АООТ «Киреевский завод легких металлоконструкций» (АО «КЗЛМК»).

Статья: ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере).

Наказание: лишение свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Однако Тульский облсуд апелляционным определением изменил приговор. Александру Кусайло назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

ооо «иксора»

Приговор вынесен 27 августа 2018 года Центральным районным судом г. Тулы.

Кто: Ольга Радюкина, руководитель ООО «Иксора».

Статья: п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов в особо крупном размере).

Наказание: штраф 300 000 рублей. Однако апелляционным определением Тульской областного суда от 21 ноября 2018 года приговор районного суда был изменен. Радюкиной назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме. Суд определил взыскать с осужденной в доход государства в размере 22,7 млн рублей.

ооо «Гипромаш»

Приговор: 26 ноября 2018 года, Пролетарский районный суд

Кто: Алексей Голуб, гендиректор ООО «Гипромаш».

Статья: ч. 1 ст. 199 УК РФклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов).

Наказание: штраф 260 000 рублей. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме, суд определил взыскать с Голуба причиненный ущерб в доход государства в размере 16,3 млн рублей.

дск «автодор»

Приговор: 20 июля 2018 года, Центральный районный суд г. Тулы.

Кто: Андрей Абрамов, бывший директор ООО «ДСК «Автодор».

Статья: ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере).

Наказание: штраф в размере 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 года. Гражданский иск удовлетворен, суд постановил взыскать с Абрамова в доход государства более 8 млн рублей.

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 15:47 +3
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