Самые крупные дела по налоговым статьям в Тульской области
В результате совместных действий налоговых и следственных органов Тульской области возмещен ущерб бюджету страны на сумму 55 млн рублей.
С начала 2018 года в Тульской области было возбуждено 16 уголовных дел по налоговым преступлениям против руководителей-нарушителей.
В результате совместных действий налоговых и следственных органов по ранее проведенным проверкам налогоплательщики возместили ущерб государству в размере 55 млн рублей.
4 уголовных дела были рассмотрены в судах.
Приговор вынесен 21 августа 2018 года Киреевским районным судом.
Кто: Александр Кусайло, бывший директор АООТ «Киреевский завод легких металлоконструкций» (АО «КЗЛМК»).
Статья: ч. 2 ст. 199.2
Наказание: лишение свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года. Однако Тульский облсуд апелляционным определением изменил приговор. Александру Кусайло назначили наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Приговор вынесен 27 августа 2018 года Центральным районным судом г. Тулы.
Кто: Ольга Радюкина, руководитель ООО «Иксора».
Статья: п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ
Наказание: штраф 300 000 рублей. Однако апелляционным определением Тульской областного суда
Приговор: 26 ноября 2018 года, Пролетарский районный суд
Кто: Алексей Голуб, гендиректор ООО «Гипромаш».
Статья: ч. 1 ст. 199
Наказание: штраф 260 000 рублей. Гражданский иск удовлетворен в полном объеме, суд определил взыскать с Голуба причиненный ущерб в доход государства в размере 16,3 млн рублей.
Приговор: 20 июля 2018 года, Центральный районный суд г. Тулы.
Кто: Андрей Абрамов, бывший директор ООО «ДСК «Автодор».
Статья: ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов, страховых взносов в особо крупном размере).
Наказание: штраф в размере 1,5 млн рублей с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями сроком на 2 года. Гражданский иск удовлетворен, суд постановил взыскать с Абрамова в доход государства более 8 млн рублей.