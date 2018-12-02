Туляков приглашают на бесплатные консультации юристов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов
Задать интересующие вопросы экспертам можно будет на VI Правозащитном форуме.
7 декабря 2018 года, в рамках VI Правозащитного форума, посвященного 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в Тульской области организован День открытых дверей.
Он пройдет в здании Дворянского собрания по адресу: Тула, пр. Ленина, 44.
С 11.00 до 15.00 жители Тульской области смогут получить бесплатные консультации у специалистов органов исполнительной власти Тульской области, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, юридических клиник:
- отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан, отдела по надзору за производством дознания и ОРД прокуратуры Тульской области,
- отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры Тульской области,
- отдела по надзору за следствием органов МВД России по Тульской области прокуратуры Тульской области,
- управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Тульской области,
- следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области,
- Росреестра по Тульской области,
- ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области»,
- Роспотребнадзора по Тульской области,
- управления Министерства внутренних дел России по Тульской области,
- управления Федеральной службы исполнения наказания России по Тульской области,
- управления Федеральной службы судебных приставов России по Тульской области,
- отделения Пенсионного фонда России по Тульской области,
- Фонда социального страхования Тульской области,
- министерства имущественных и земельных отношений Тульской области,
- департамента социальной политики и департамента труда и занятости министерства труда и социальной защиты Тульской области,
- министерства здравоохранения Тульской области,
- министерства образования Тульской области,
- государственной жилищной инспекции Тульской области,
- фонда капитального ремонта Тульской области,
- комитета имущественных и земельных отношений администрации г. Тулы,
- военного комиссариата Тульской области,
- ассоциации юристов России в Тульской области,
- Тульской областной адвокатской палаты,
-
Тульской областной нотариальной палаты
и т. д.
В ходе консультаций посетители также смогут получить информацию о диабете, измерить уровень глюкозы в крови, давление, узнать вес и индекс массы тела, а также получить квалифицированную консультацию эндокринолога и терапевта.
Предварительная запись и регистрация не требуются.