Туляков приглашают на бесплатные консультации юристов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов

7 декабря 2018 года, в рамках VI Правозащитного форума, посвященного 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в Тульской области организован День открытых дверей.

Он пройдет в здании Дворянского собрания по адресу: Тула, пр. Ленина, 44.

С 11.00 до 15.00 жители Тульской области смогут получить бесплатные консультации у специалистов органов исполнительной власти Тульской области, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, юридических клиник:

отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан, отдела по надзору за производством дознания и ОРД прокуратуры Тульской области,

отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры Тульской области,

отдела по надзору за следствием органов МВД России по Тульской области прокуратуры Тульской области,

управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Тульской области,

следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области,

Росреестра по Тульской области,

ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области»,

Роспотребнадзора по Тульской области,

управления Министерства внутренних дел России по Тульской области,

управления Федеральной службы исполнения наказания России по Тульской области,

управления Федеральной службы судебных приставов России по Тульской области,

отделения Пенсионного фонда России по Тульской области,

Фонда социального страхования Тульской области,

министерства имущественных и земельных отношений Тульской области,

департамента социальной политики и департамента труда и занятости министерства труда и социальной защиты Тульской области,

министерства здравоохранения Тульской области,

министерства образования Тульской области,

государственной жилищной инспекции Тульской области,

фонда капитального ремонта Тульской области,

комитета имущественных и земельных отношений администрации г. Тулы,

военного комиссариата Тульской области,

ассоциации юристов России в Тульской области,

Тульской областной адвокатской палаты,

Тульской областной нотариальной палаты и т. д.

В ходе консультаций посетители также смогут получить информацию о диабете, измерить уровень глюкозы в крови, давление, узнать вес и индекс массы тела, а также получить квалифицированную консультацию эндокринолога и терапевта.

Предварительная запись и регистрация не требуются.