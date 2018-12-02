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Туляков приглашают на бесплатные консультации юристов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов

Туляков приглашают на бесплатные консультации юристов, чиновников и сотрудников правоохранительных органов

Задать интересующие вопросы экспертам можно будет на VI Правозащитном форуме.

7 декабря 2018 года, в рамках VI Правозащитного форума, посвященного 70-летию принятия Всеобщей декларации прав человека и 25-летию Конституции Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в Тульской области организован День открытых дверей.

Он пройдет в здании Дворянского собрания по адресу: Тула, пр. Ленина, 44.

С 11.00 до 15.00 жители Тульской области смогут получить бесплатные консультации у специалистов органов исполнительной власти Тульской области, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, юридических клиник:

  • отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан, отдела по надзору за производством дознания и ОРД прокуратуры Тульской области,
  • отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском процессе прокуратуры Тульской области,
  • отдела по надзору за следствием органов МВД России по Тульской области прокуратуры Тульской области,
  • управления по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры Тульской области,
  • следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тульской области,
  • Росреестра по Тульской области,
  • ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области»,
  • Роспотребнадзора по Тульской области,
  • управления Министерства внутренних дел России по Тульской области,
  • управления Федеральной службы исполнения наказания России по Тульской области,
  • управления Федеральной службы судебных приставов России по Тульской области,
  • отделения Пенсионного фонда России по Тульской области,
  • Фонда социального страхования Тульской области,
  • министерства имущественных и земельных отношений Тульской области,
  • департамента социальной политики и департамента труда и занятости министерства труда и социальной защиты Тульской области,
  • министерства здравоохранения Тульской области,
  • министерства образования Тульской области,
  • государственной жилищной инспекции Тульской области,
  • фонда капитального ремонта Тульской области,
  • комитета имущественных и земельных отношений администрации г. Тулы,
  • военного комиссариата Тульской области,
  • ассоциации юристов России в Тульской области,
  • Тульской областной адвокатской палаты,
  • Тульской областной нотариальной палаты и т. д.

В ходе консультаций посетители также смогут получить информацию о диабете, измерить уровень глюкозы в крови, давление, узнать вес и индекс массы тела, а также получить квалифицированную консультацию эндокринолога и терапевта.

Предварительная запись и регистрация не требуются.

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