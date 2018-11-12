Под Тулой в лобовом столкновении пострадал мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

12 ноября в 00.51 на 239-м км трассы М-2 «Крым» в Щёкинском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 34-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21074 совершил встречное столкновение с «Фотоном». От удара грузовик опрокинулся.

«Семерка» оказалась сильно повреждена.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП выясняются.