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Под Тулой в лобовом столкновении пострадал мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Под Тулой в лобовом столкновении пострадал мужчина

Оба автомобиля получили серьезные повреждения.

12 ноября в 00.51 на 239-м км трассы М-2 «Крым» в Щёкинском районе произошло серьезное ДТП. По предварительным данным, 34-летний водитель на автомобиле ВАЗ-21074 совершил встречное столкновение с «Фотоном». От удара грузовик опрокинулся.

«Семерка» оказалась сильно повреждена.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадал водитель ВАЗа, его госпитализировали.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:37 +1
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