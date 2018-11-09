Под Тулой столкнулись «Форд» и «Ситроен»: пострадала молодая женщина

Фото пресс-службы УГИБДД России по Тульской области.

После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.

8 ноября в 19.30 на 99-м километре автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань» произошло ДТП.

«Форд Фокус» под управлением 24-летнего молодого человека, двигавшийся в сторону Тулы, столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем «Ситроен с4», за рулем которого находился 28-летний мужчина. После столкновения «Ситроен» произвел наезд на препятствие.

По предварительной информации, водитель «Форда» был пьян (0,718 мг/л).

В результате ДТП 28-летняя пассажирка автомобиля «Ситроен» получила различные травмы. После оказанной медицинской помощи она отпущена домой.