В Туле на улице Ложевой в ДТП попала скорая, которая везла ребёнка в больницу

По предварительным данным, при столкновении никто не пострадал.

Как сообщают очевидцы, на улице Ложевой, рядом с ТЦ «Лагуна» произошла авария с участием автомобиля скорой помощи и легковушки. По предварительным данным, скорая двигалась со спецсигналами и перевозила в медицинское учреждение ребёнка-пациента.

Столкновение произошло по касательной, обе машины получили механические повреждения. В результате аварии никто не пострадал, ребёнка оперативно доставили в больницу на другом автомобиле.