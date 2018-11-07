Какие компании в Туле имеют право поверять счетчики

Туляки обращаются в администрацию города за разъяснениями: какие предприятия в Туле поверяют индивидуальные приборы учета водоснабжения.

Поверку счетчиков имеют право проводить только профильные организации, имеющие аттестат аккредитации, выданный Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация).

Поверкой счетчиков в Туле имеют право заниматься:

ФБУ «Тульский центр стандартизации и метрологии», ул. Болдина, 91, тел. 24-70-00, 24-70-23, 73-08-30;

ООО «Техприбор», ул. Рязанская, 38, тел. 79-27-77.

Извещения о поверке счетчиков разносят по почтовым ящикам субъекты предпринимательской деятельности для реализации услуг и получения коммерческой прибыли. Цены на реализуемый товар определяются ими самостоятельно.

Обратите внимание, что вы вправе выбирать — приобретать предлагаемый товар либо услугу или нет. Понуждать вас к заключению договора купли-продажи или оказания услуг (выполнения работ) никто не имеет права.

Если вы всё же приобрели товар, можно обратиться с исковым заявлением в суд о признании сделки недействительной ввиду ее совершения под влиянием заблуждения и потребовать возврата уплаченных денежных средств.