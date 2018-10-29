новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 30 октября: снег с дождем и гололедица

Погода в Туле 30 октября: снег с дождем и гололедица

Синоптики обещают порывистый ветер, за окном – до +10 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно.

Ожидается дождь с мокрым снегом (по данным сайта «Метеоинфо», до 7 мм). Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Ветер восточной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -6 до +1, днём – от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 07:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
погодаПрогноз погодыпогода в Тулепогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 45 нетрезвых водителей
За выходные тульские госавтоинспекторы задержали 45 нетрезвых водителей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.