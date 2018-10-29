Погода в Туле 30 октября: снег с дождем и гололедица

Синоптики обещают порывистый ветер, за окном – до +10 градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во вторник в регионе будет облачно.

Ожидается дождь с мокрым снегом (по данным сайта «Метеоинфо», до 7 мм). Ночью и утром на дорогах возможна гололедица.

Ветер восточной четверти 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха по области ночью – от -6 до +1, днём – от +5 до +10 градусов. Атмосферное давление в норме – 755-760 мм рт. ст.