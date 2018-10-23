Главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Тула ярче Невского проспекта»

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Одной из первых гостей по приветствовала Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today. Она отметила, что иностранные СМИ пытаются доказать всем, что Россия находится в глубоком экономическом кризисе, однако, если проехать по стране, станет понятно, что это не так. Города развиваются, а это значит, что и экономика не стоит на месте.

- Мы вечером смотрели из окна гостиницы на улицы Тулы. Да столько огней нет, наверное, даже на Невском проспекте! — сказала она.

Также Маргарита Симоньян отметила Казанскую набережную в Туле, которая стала новой визитной карточкой города.