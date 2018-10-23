Фото пресс-службы правительства Тульской области.
Главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Тула ярче Невского проспекта»
В эти минуты в творческом индустриальном кластере «Октава» проходит медиафорум.
Одной из первых гостей по приветствовала Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today. Она отметила, что иностранные СМИ пытаются доказать всем, что Россия находится в глубоком экономическом кризисе, однако, если проехать по стране, станет понятно, что это не так. Города развиваются, а это значит, что и экономика не стоит на месте.
- Мы вечером смотрели из окна гостиницы на улицы Тулы. Да столько огней нет, наверное, даже на Невском проспекте! — сказала она.
Также Маргарита Симоньян отметила Казанскую набережную в Туле, которая стала новой визитной карточкой города.
Медиафорум - первый для журналистов ЦФО. В нем примут участие первый заместитель, директор информационных программ Первого канала Антон Вольский, автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова, главный редактор RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов.
Программа медиафорума двухдневная, включает круглые столы и мастер-классы.
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