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Главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Тула ярче Невского проспекта»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян: «Тула ярче Невского проспекта»

В эти минуты в творческом индустриальном кластере «Октава» проходит медиафорум.

Одной из первых гостей по приветствовала Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала Russia Today. Она отметила, что иностранные СМИ пытаются доказать всем, что Россия находится в глубоком экономическом кризисе, однако, если проехать по стране, станет понятно, что это не так. Города развиваются, а это значит, что и экономика не стоит на месте.
 
- Мы вечером смотрели из окна гостиницы на улицы Тулы. Да столько огней нет, наверное, даже на Невском проспекте! — сказала она.
 
Также Маргарита Симоньян отметила Казанскую набережную в Туле, которая стала новой визитной карточкой города.
 
 

Медиафорум - первый для журналистов ЦФО. В нем примут участие первый заместитель, директор информационных программ Первого канала Антон Вольский, автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова, главный редактор RT и МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян, первый заместитель генерального директора ВГТРК Андрей Кондрашов.

Программа медиафорума двухдневная, включает круглые столы и мастер-классы.

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 11:53 −9
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