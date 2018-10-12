Экс-председатель Тульского областного суда Юрий Рябцов получил повышение

Указ о назначении его на должность председателя Первого апелляционного суда подписал Владимир Путин.

Председатель Тульского областного суда Юрий Рябцов Указом Президента России назначен председателем недавно созданного Первого апелляционного суда и теперь продолжит работу в Москве.

Юрий Александрович Рябцов проработал в Тульском областном суде пять лет – с 2013 года. Одной из его инициатив было упразднение судов в Белевском, Заокском, Чернском районах и передача их дел в юрисдикцию Суворовского, Алексинского, Плавского районных судов.