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Экс-председатель Тульского областного суда Юрий Рябцов получил повышение

Экс-председатель Тульского областного суда Юрий Рябцов получил повышение

Указ о назначении его на должность председателя Первого апелляционного суда подписал Владимир Путин.

Председатель Тульского областного суда Юрий Рябцов Указом Президента России назначен председателем недавно созданного Первого апелляционного суда и теперь продолжит работу в Москве.

Юрий Александрович Рябцов проработал в Тульском областном суде пять лет – с 2013 года. Одной из его инициатив было упразднение судов в  Белевском, Заокском, Чернском районах и передача их дел в юрисдикцию Суворовского, Алексинского, Плавского районных судов.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:09 +2
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