Экс-председатель Тульского областного суда Юрий Рябцов получил повышение
Указ о назначении его на должность председателя Первого апелляционного суда подписал Владимир Путин.
Председатель Тульского областного суда Юрий Рябцов Указом Президента России назначен председателем недавно созданного Первого апелляционного суда и теперь продолжит работу в Москве.
Юрий Александрович Рябцов проработал в Тульском областном суде пять лет – с 2013 года. Одной из его инициатив было упразднение судов в Белевском, Заокском, Чернском районах и передача их дел в юрисдикцию Суворовского, Алексинского, Плавского районных судов.
Другие статьи по темам
Место