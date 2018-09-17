Фото artfile.me.
Необычные имена: в Тульской области родились Юнона и Дементий
Также в списке редких имен оказались Савелий и Настасья.
С 10 по 16 сентября на территории Тульской области 263 пары влюбленных скрепили свой союз узами брака. Об этом сообщает региональный комитет по делам ЗАГС.
Также за этот период на свет появилось 240 малышей — 120 мальчиков и 120 девочек.
Чаще всего для мальчиков родители выбирали имена Александр и Артем, девочек называли Анной и Софьей (Софией).
Самые редкие — Дементий, Савелий, Настасья и Юнона.
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