Необычные имена: в Тульской области родились Юнона и Дементий

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Также в списке редких имен оказались Савелий и Настасья.

С 10 по 16 сентября на территории Тульской области 263 пары влюбленных скрепили свой союз узами брака. Об этом сообщает региональный комитет по делам ЗАГС.

Также за этот период на свет появилось 240 малышей — 120 мальчиков и 120 девочек.



Чаще всего для мальчиков родители выбирали имена Александр и Артем, девочек называли Анной и Софьей (Софией).