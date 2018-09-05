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Загрязнение пруда в Узловском районе: предприятие «Пластик» ждет прокурорская проверка
Фото Алексея Пирязева.

Загрязнение пруда в Узловском районе: предприятие «Пластик» ждет прокурорская проверка

Пробы воды отобраны, природоохранная прокуратура разбирается в происшествии.

О том, что в пруд деревни Петровское Узловского района сливают неизвестное белое вещество, в природоохранную прокуратуру сообщили местные жители.

Татьяна Карпова:

Татьяна Карпова

– За последние две недели химию в Петровский пруд сливали дважды: 25 августа и 2 сентября. Нарочно делают это в выходные, чтобы никто не успел ничего зафиксировать. После таких сливов в пруду дохнет рыба… А нам что делать? Водопровода в деревне нет, пруд — единственный источник воды для полива огородов. Кроме того, из нашего пруда вода течет в реку Шиворонь, оттуда — в Оку.

Местные жители уверены: неизвестная жидкость попадает в пруд из насосной станции, принадлежащей местному предприятию «Пластик».

Вместе с природоохранной прокуратурой местные проследили весь путь химикатов. Белая жидкость явно попала в пруд вот отсюда:

Резервуар здесь также заполнен этим белым веществом. Отсюда оно попадает вот в этот колодец:

А из него по трубе в ручей и потом в пруд.

– 2 сентября я увидела, что у нас опять потекли «молочные реки», и позвонила в диспетчерскую, — рассказывает Татьяна Карпова. — Вызвали все компетентные службы, в том числе и природоохранную прокуратуру, и представителей Минприроды. Первыми прибыли представители «Пластика». При этом в пруд сразу же потекла чистая вода! Видимо, предприятие быстро сориентировалось и стало «заметать следы», а точнее — замывать.

Руководство «Пластика» пообещало нам найти виновного в ЧП, — продолжает Татьяна. — Ну наверняка им окажется какой-нибудь слесарь… А дальше-то что? Как травили нас, так и будут дальше.

Как сообщила Myslo природоохранный прокурор Тульской области Марина Ратникова, по факту ЧП сейчас проводится проверка:

Марина Ратникова.

– На момент прибытия наших специалистов и представителей лаборатории министерства природных ресурсов и экологии региона сброса уже не было. Мы обошли пруд, проверили близлежащую насосную станцию, отобрали пробы воды. Проверка пока в начальной стадии, экспертиза воды готовится не менее пяти дней, по результатам будем делать выводы. Будем проверять и само предприятие «Пластик».

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 16:14 +3
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