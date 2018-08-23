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В Тульской области девушка украла мопса

В Тульской области девушка украла мопса

Необычную кражу раскрыли полицейские в Одоеве.

Добычей воровки стала собака породы мопс. По предварительным данным, законный владелец животного, выйдя с ним на улицу, оставил ненадолго собаку без присмотра.

Мопс ожидал хозяина неподалёку от дома. В это время животное заметили проходившие мимо девушки. Одна из них решила забрать животное себе. Девушка позвала собаку, а потом взяла ее на руки и ушла. 

О том, что мопса унесли прохожие, хозяину рассказали очевидцы произошедшего. Мужчина обратился в полицию. При просмотре камер видеонаблюдения полицейские выяснили приметы девушки, предположительно, причастной к незаконному деянию. Также появились основания полагать, что собака не сама пошла за прохожими, а её забрали, преследуя цель хищения.

Сотрудники отделения полиции «Одоевское» установили жительницу Плавского района, находившуюся в Одоеве у родственников, а при последующей проверке обнаружили у неё собаку. Ущерб, который она нанесла хозяину животного, составил 15 тысяч рублей. 

Подозреваемая призналась в содеянном. В полиции проводится дальнейшая работа по выяснению деталей произошедшего.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 12:03 +5
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украли мопса
Место
Тульская областьОдоев

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