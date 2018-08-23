В Туле задержана интернет-мошенница

Фото molva33.ru.

Девушка предлагала приобрести модные женские вещи, а после получения предоплаты переставала выходить с покупателями на связь.

В Туле полицейские УМВД задержали 20-летнюю жительницу областного центра. Девушку подозревают в интернет-мошенничестве.

По предварительным данным, злоумышленница выкладывала на сайтах бесплатных объявлений информацию о продаже модных женских вещей. Покупательниц она просила внести предоплату — от 4 000 до 12 000 рублей, чтобы организовать доставку в нужный регион. После поступления денег она переставала выходить на связь с покупательницами и никаких товаров не высылала.

При проведении мероприятий сотрудники полиции установили личность и местонахождение лжепродавца. Девушка призналась в содеянном. На данный момент стражам правопорядка удалось установить причастность задержанной как минимум к восьми случаям мошенничества.

Полицейские устанавливают все детали её деятельности.