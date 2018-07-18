Бывшему тульскому чиновнику Максиму Семиохину дали 13 лет строгого режима за педофилию
Экс-главу областного Управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта судили в Москве.
- Развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста в отношении двух или более лиц;
- Нарушение неприкосновенности частной жизни;
- Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста;
- Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет;
- Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.
Как сообщает корреспондент Myslo из Хамовнического суда Москвы, суд был закрытым, в том числе и сегодняшнее заседание, когда судья постановил приговор. Также, напомним, подробности дела и оперативные службы, и следственные органы держали в строгом секрете.
В зал заседаний экс-чиновника доставили под конвоем: он находится под стражей с 15 декабря 2016 года.
Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован одной из сторон в установленный законом срок.
Напомним, Максима Семиохина задержали 13 декабря 2016 года, когда он находился в Ярославле: в тот день его должны были назначить директором департамента транспорта Ярославской области. Именно задержание позволило отложить принятие кадрового решения, а впоследствии и вовсе отменить назначение. Следователи нагрянули к Семиохину прямо в рабочий кабинет. Обыски проводились и в ярославском отеле «Святой Георгий», где он проживал в то время.