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Бывшему тульскому чиновнику Максиму Семиохину дали 13 лет строгого режима за педофилию

Бывшему тульскому чиновнику Максиму Семиохину дали 13 лет строгого режима за педофилию

Экс-главу областного Управления госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта судили в Москве.

В эти минуты в Хамовническом суде города Москвы завершилось заседание по обвинению Максима Семиохина. Бывшего чиновника обвиняли сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ.
 
Его обвиняли по ст. 135, ч. 3; ст. 137, ч. 1; ст. 132, ч. 4, п. «б»; ст. 242.2, ч. 2, пп. «а, в, г»; ст. 242.1, ч. 2, пп. «а, г» УК РФ. Список статей довольно внушителен. Расшифруем:
 
  • Развратные действия без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста в отношении двух или более лиц;
  • Нарушение неприкосновенности частной жизни;
  • Мужеложство или иные действия сексуального характера с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшему, либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста;
  • Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов, в отношении двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет;
  • Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

Как сообщает корреспондент Myslo из Хамовнического суда Москвы, суд был закрытым, в том числе и сегодняшнее заседание, когда судья постановил приговор. Также, напомним, подробности дела и оперативные службы, и следственные органы держали в строгом секрете.

В зал заседаний экс-чиновника доставили под конвоем: он находится под стражей с 15 декабря 2016 года.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован одной из сторон в установленный законом срок. 

Напомним, Максима Семиохина задержали 13 декабря 2016 года, когда он находился в Ярославле: в тот день его должны были назначить директором департамента транспорта Ярославской области. Именно задержание позволило отложить принятие кадрового решения, а впоследствии и вовсе отменить назначение. Следователи нагрянули к Семиохину прямо в рабочий кабинет. Обыски проводились и в ярославском отеле «Святой Георгий», где он проживал в то время.

До 21 октября  2016 года Максим Семиохин возглавлял Тульское областное Управление госавтодорнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.
 
 
 
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