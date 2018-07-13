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Видео: На трассе «Тула-Калуга» грузовик и иномарка устроили опасные игры

Видео: На трассе «Тула-Калуга» грузовик и иномарка устроили опасные игры

Видеорегистратор мужчины заснял, как водители «учили» друг друга.

Видео на Youtube выложил пользователь Алексей Баранов. На кадрах видно, как иномарка пытается обогнать грузовик справа, с обочины, но водитель большегруза не дает завершить маневр и «подрезает» нахала. Едва не случилось ДТП!

Водитель иномарки не остается в долгу и при первой возможности объезжает грузовик и тоже подрезает его, только уже слева.

Автор озаглавил ролик так: «Обгони меня справа – будет что вспомнить!».

Смотрим видео:

Как вам такие упражнения на трассе?

сегодня, в 17:53 +1
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Место
ТулаКалуга

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