Видео: На трассе «Тула-Калуга» грузовик и иномарка устроили опасные игры

Видео на Youtube выложил пользователь Алексей Баранов. На кадрах видно, как иномарка пытается обогнать грузовик справа, с обочины, но водитель большегруза не дает завершить маневр и «подрезает» нахала. Едва не случилось ДТП!

Водитель иномарки не остается в долгу и при первой возможности объезжает грузовик и тоже подрезает его, только уже слева.

Автор озаглавил ролик так: «Обгони меня справа – будет что вспомнить!».

Смотрим видео:

Как вам такие упражнения на трассе?