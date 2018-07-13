Видео: На трассе «Тула-Калуга» грузовик и иномарка устроили опасные игры
Видеорегистратор мужчины заснял, как водители «учили» друг друга.
Видео на Youtube выложил пользователь Алексей Баранов. На кадрах видно, как иномарка пытается обогнать грузовик справа, с обочины, но водитель большегруза не дает завершить маневр и «подрезает» нахала. Едва не случилось ДТП!
Водитель иномарки не остается в долгу и при первой возможности объезжает грузовик и тоже подрезает его, только уже слева.
Автор озаглавил ролик так: «Обгони меня справа – будет что вспомнить!».
Смотрим видео:
Как вам такие упражнения на трассе?
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