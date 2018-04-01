Двое прохожих помогли спасти детей во время пожара в Туле

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1 апреля в 13.22 на пульт «Единой службы спасения» поступило сообщение о сильном задымлении в подъезде многоквартирного дома № 43 на ул. Кутузова в Туле.

До приезда пожарных один из жильцов второго этажа, испугавшись, решил спасаться вместе с семьёй через окно. Спрыгнув, он неудачно приземлился и сломал ногу. Мимо дома в этот момент проходили двое мужчин — Юрий Радыгин и Дмитрий Василенко. Они помогли спуститься детям пострадавшего - мальчику и девочке.

Приехавшие пожарные при помощи спасательных устройств вывели из здания 18 человек, в том числе 5 детей.

По предварительным данным, в подъезде загорелась коробка между дверьми подъезда. Возгорание ликвидировали уже в 13.36.

По информации ГУ МЧС России по Тульской области, мужчина, выпрыгнувший из окна, доставлен в больницу, больше никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.