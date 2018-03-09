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8 марта в Узловой девушка задумала «обнести» местное кафе

8 марта в Узловой девушка задумала «обнести» местное кафе

Вместе с компанией друзей она вынесла из кафе продукты питания.

По предварительным данным, ранним утром 8 марта компания узловчан, в течение всей ночи гулявших по городу, зашли в пристройку местного кафе, чтобы погреться. У одной из девушек, ранее работавших в этом заведении, возник умысел на хищение продуктов: она знала, где они лежат.

Предположительно, дверь в основное помещение кафе оказалась незапертой. Это позволило всей компании попасть внутрь. Предметами посягательства похитителей стали, в основном, безалкогольные напитки и готовая к употреблению еда. После кражи компания скрылась с места преступления.

Полиция быстро вышла на их след. Часть похищенного подозреваемые уже успели употребить в пищу.

Сейчас в отделе МВД России по Узловскому району проводятся дальнейшие мероприятия по определению всех деталей совершенной кражи и степени участия каждого из членов компании молодых людей в реализации преступного умысла.

сегодня, в 11:00 +3
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кража из кафепродуктызадержание
Место
УзловаяТульская область

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