Фото ПФК «Арсенал»
«Арсенал» сыграет с «Амкаром» в Уфе
Матч состоится сегодня, 9 марта, в Уфе. Начало в 14 часов.
Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с пермским «Амкаром».
Главный судья матча Михаил Вилков (Нижний Новгород).
Матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Игру перенесли на резервный стадион, так как поле в Перми оказалось не готово к возобновлению чемпионата: на газоне не было гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля.
Сегодняшний матч начнется в 14.00. Смотрите текстовую трансляцию на Myslo.
7 марта, в 16:50, 4 718 1
5 марта, в 14:13, 61 10466 7
5 марта, в 13:20, 8 1301 3
4 марта, в 22:03, 34 2846 11