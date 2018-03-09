«Арсенал» сыграет с «Амкаром» в Уфе

Сегодня тульский «Арсенал» сыграет с пермским «Амкаром».

Главный судья матча Михаил Вилков (Нижний Новгород).

Матч пройдет на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Игру перенесли на резервный стадион, так как поле в Перми оказалось не готово к возобновлению чемпионата: на газоне не было гранулята — синтетической крошки, необходимой для оптимальных характеристик поля.

Сегодняшний матч начнется в 14.00. Смотрите текстовую трансляцию на Myslo.