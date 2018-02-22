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Туляк, нашедший в тайге пистолет и патроны, отправится под суд

Туляк, нашедший в тайге пистолет и патроны, отправится под суд

Оружие и боеприпасы мужчина обнаружил во время автомобильного путешествия.

Прокурор Центрального района утвердил обвинительный акт в отношении жителя 60-летнего туляка. Мужчина обвиняется в незаконном приобретении и хранении боеприпасов.

Как сообщает пресс-служба региональной прокуратуры, в конце 2008 года обвиняемый переезжал из Петропавловска-Камчатского в Тулу на автомобиле.

В тайге, между городами Ерофей Павлович и Амурск, он нашёл аптечку, в которой находился предмет, похожий на пистолет и семь патронов к нему. Забрав находки, он привез их в свою квартиру и незаконно хранил на протяжении почти десяти лет.

Экспертизой установлено, что оружие кустарным способом переделано из сигнального пистолета, предмет относится к гладкоствольному огнестрельному оружию и пригоден к боевому применению. Патроны калибра 9 мм от пистолета Макарова пригодны для стрельбы. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:11 +1
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