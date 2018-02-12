«Тулагоргаз» о деле слесаря-газовщика: Почему решили уничтожить вещдоки?

Представители компании прокомментировали ход расследования и судебного разбирательства по делу о смерти тульской семьи от отравления угарным газом.

В декабре 2017 года в Туле суд вынес приговор слесарю «Тулагоргаза» Владимиру Морозову. 64-летний мужчина получил 5 лет колонии за то, что он в 2012 году установил колонку в квартире, а через три года там погибла целая семья: четыре человека отравились угарным газом.

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После январской публикации на нашем портале по этому делу АО «Тулагораз» счел нужным дать свой ответ. Приводим его целиком:

Доказана ли вина?

АО «Тулагоргаз» искренне разделяет горе родных и близких семьи, трагически погибшей в 2015 году от отравления угарным газом. Это, безусловно, невосполнимая потеря и огромная трагедия.

Но не меньшая трагедия — посадить в колонию пожилого человека, вина которого, не умаляя авторитет правоохранительных органов, объективно не доказана и основана фактически на предположениях.

Уже много написано про уголовное дело и вынесенный судом приговор в отношении слесаря АО «Тулагоргаз» Владимира Морозова. Однако считаем необходимым изложить существенные обстоятельства по уголовному делу, вызывающие серьезные вопросы к работе органов следствия, суда и ставящие под сомнение выводы о виновности нашего работника.

1. Все ходатайства защиты отклонили

Суд отказал в удовлетворении всех заявленных ходатайств со стороны защиты, лишив тем самым возможности представить доказательства в обоснование невиновности Морозова. Разве можно считать такое судебное разбирательство справедливым?

Защита настаивала на проведении дополнительных экспертиз по проверке герметичности и надежности крепления гофрированной трубы к дымоходу и установления первоначального способа крепления гофры, осмотра вещественных доказательств (на фото газовой колонки видны признаки несанкционированного вмешательства в устройство оборудования - блок автоматики. Следствие оставило данный факт без внимания).

2. Почему уничтожили вещественные доказательства?

По приговору суда основные вещественные доказательства — газовая колонка и гофра подлежат уничтожению. Зачем? При том, что в ходе судебного заседания они были не исследованы.

Следователь и суд в приговоре в обоснование вины Морозова применили положения «Свода Правил С. П. 41−108−2004». Документ применяется на добровольной основе, носит рекомендательный характер и распространяется на проектирование, строительство и эксплуатацию поквартирных систем теплоснабжения с теплогенераторами на газовом топливе (при проектировании и эксплуатации газовых котлов).

3. Умысел Морозова не доказан

Слесарь осужден по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Данная статья предполагает умышленные действия.

То есть, выполняя установку газовой колонки, Владимир Морозов умышленно совершил действия, которые привели к смерти людей. Здравый смысл, логика и уголовный закон говорят о том, что это не так. Умысел его не доказан.

4. Почему не осмотрены компьютеры и телефоны погибших?

В ходе расследования уголовного дела следователю С. было дано письменное поручение вышестоящего руководства о выемке и осмотре сотовых телефонов, компьютера, ноутбука погибших на предмет наличия в них фотографий, отражающих обстановку в помещении кухни и расположения гофры в дымоходе.

Вопреки ч. 3 ст. 39 УПК РФ следователь С. отказался от выполнения письменных указаний, получил от потерпевшего заявление, в котором тот просил не производить выемку мобильных телефонов и компьютерной техники.

Возможно, на данных устройствах могла храниться важная для следствия информация, которая фактически была скрыта от стороны защиты и суда.

5. Где презумпция невиновности?

В материалах уголовного дела имеются доказательства того, что дымоотводящая труба не была вставлена в отверстие дымохода, что в итоге привело к выходу угарного газа. Однако причина, почему гофрированная труба не была соединена с дымоходом, так и не была установлена.

Все неустранимые сомнения должны толковаться в пользу подсудимого. Почему презумпция невиновности, закрепленная в Конституции РФ , не работает?

6. Следственный эксперимент проведен неправильно

В ходе расследования следователь С. провел следственный эксперимент, цель которого «установление надежности крепления гофрированной трубы к вентиляционному каналу в помещении кухни квартиры погибших…».

Однако цель не соответствовала письменным указаниям вышестоящего руководства: место крепления гофрированной трубы следователь проверял на вентиляционном канале, а не на дымоходном канале.

Именно так указано в протоколе проведения следственного эксперимента.

Следственный эксперимент проводился спустя два года после трагедии в квартире, где был сделан ремонт и заменена газовая колонка.

Кроме того, к следственному эксперименту следователь не привлекал эксперта, обладающего специальными знаниями в данной области, использовал гофрированную трубу, не проходящую по уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

7. А как же хозяйка квартиры?

Следствием не дана правовая оценка действиям собственника квартиры, в которой проживала погибшая семья, допустившего к пользованию газовым оборудованием лиц, никогда не проходивших инструктаж по использованию природного газа в быту, и не обеспечивавшего проведение специализированной организацией технического обслуживания газового оборудования в квартире погибших.

8. Допросили не всех

Не определены и не допрошены исполнители работ по обслуживанию дымовых и вентиляционных каналов в 2013 г., 2014 г. и первой половине 2015 г.

Причем проверки, согласно графику управляющих организаций, выполняются четыре раза в год с обязательным отсоединением дымоотводящей трубы от дымового канала.

9. Где объективность?

Органами следствия были допущены иные процессуальные нарушения. Например, сроки предварительного следствия по уголовному делу по истечение трех месяцев продлевались руководителем Центрального МРСО СУ СК РФ по Тульской области за пределами его компетенции, мы считаем, что это незаконно.

Изложенные факты могут говорить о том, что следствие не было объективным.

Получается, что любой рядовой работник не застрахован от тюрьмы только потому, что исполнял свою профессиональную обязанность.

В адрес самого Морозова за 25 лет работы слесарем поступало множество благодарностей от абонентов, сомнений в его квалификации и компетентности у нас нет.

К сожалению, из года в год в России растет число ЧП с бытовым газом. Примерно каждое третье происшествие случается из-за того, что люди самовольно вмешиваются в работу газового оборудования. Кто-то пытается подкрутить вентили, чтобы сэкономить, кто-то думает, что лучше специалистов разбирается, как должна работать колонка.

А ведь всего-то и нужно, что не нарушать элементарные правила пользования газовыми приборами и открыть дверь газовикам. Часто они беспокоить не будут. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования проводится не реже одного раза в год.