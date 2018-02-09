В Туле аферисты от имени Роспотребнадзора собирают деньги на томограф в детскую областную больницу

По сообщению ведомства, в городе орудуют неизвестные лица, выдающие себя за должностных лиц Управления Роспотребнадзора. Аферисты вымогают денежные средства, обращаясь к руководству коммерческих организаций с просьбой оказать посильную материальную помощь на покупку томографа в «Детскую областную больницу».

Управление Роспотребнадзора по Тульской области призывает не идти на поводу у мошенников и о любых подобных ситуациях проинформировать Управление Роспотребнадзора по Тульской области с одновременным направлением заявления в правоохранительные органы, либо позвонить по телефону горячей линии «Противодействие коррупции» 37−70−03.