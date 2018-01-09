Тулячка фиктивно поставила на учет пять мигрантов

В Туле полицейские продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства. Участковыми уполномоченными установлено, что 36-летняя тулячка в Советском округе поставила на учет пять иностранных граждан. При этом, по предварительным данным, женщина не предоставила им фактических мест для проживания.

– Сейчас в отделе полиции «Советский» выясняют все детали деятельности подозреваемой по фиктивной постановке на учет иностранцев, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.