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Тулячка фиктивно поставила на учет пять мигрантов

Тулячка фиктивно поставила на учет пять мигрантов

В полиции выясняют все детали происшествия.

В Туле полицейские продолжают выявлять нарушения миграционного законодательства. Участковыми уполномоченными установлено, что 36-летняя тулячка в Советском округе поставила на учет пять иностранных граждан. При этом, по предварительным данным, женщина не предоставила им фактических мест для проживания.

– Сейчас в отделе полиции «Советский» выясняют все детали деятельности подозреваемой по фиктивной постановке на учет иностранцев, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:07 +1
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