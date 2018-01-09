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Тула вошла в десятку самых недорогих у туристов городов для рождественских поездок
Фото из архива Myslo.

Тула вошла в десятку самых недорогих у туристов городов для рождественских поездок

Рейтинг составлен по результатам анализа бронирования отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года.

Сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил самые недорогие города России, популярные для рождественских путешествий. Тула заняла в рейтинге восьмое место.

Топ-10 выглядит таким образом:
  1. Брянск, 1050 рублей
  2. Самара, 1300 рублей
  3. Чебоксары, 1450 рублей
  4. Новосибирск, 1500 рублей
  5. Тюмень, 1600 рублей
  6. Новокузнецк (Кемеровская область), 1650 рублей
  7. Волгоград, 1800 рублей
  8. Тула, 2050 рублей
  9. Рязань, 2070 рублей
  10. Люберцы (Московская область), 2100 рублей

По данным Tvil.ru, в этих городах туристы бронировали отели на период от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысячи рублей в сутки.

Рейтинг составлен по результатам анализа бронирования отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года. В рейтинг не попали курортные города.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:57 0
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