Фото из архива Myslo.
Тула вошла в десятку самых недорогих у туристов городов для рождественских поездок
Рейтинг составлен по результатам анализа бронирования отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года.
Сервис бронирования отелей Tvil.ru выяснил самые недорогие города России, популярные для рождественских путешествий. Тула заняла в рейтинге восьмое место.
Топ-10 выглядит таким образом:
- Брянск, 1050 рублей
- Самара, 1300 рублей
- Чебоксары, 1450 рублей
- Новосибирск, 1500 рублей
- Тюмень, 1600 рублей
- Новокузнецк (Кемеровская область), 1650 рублей
- Волгоград, 1800 рублей
- Тула, 2050 рублей
- Рязань, 2070 рублей
- Люберцы (Московская область), 2100 рублей
По данным Tvil.ru, в этих городах туристы бронировали отели на период от 1,5 до 3 ночей и тратили на проживание от 1,1 до 2,1 тысячи рублей в сутки.
Рейтинг составлен по результатам анализа бронирования отелей и апартаментов с 1 по 8 января 2018 года. В рейтинг не попали курортные города.