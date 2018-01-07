В Киреевском районе пропала пенсионерка

В поселке Бородинский Киреевского района пропала 79-летняя Светлана Яковлевна Бекирова. Предположительно, с 2−3 января 2018 года о ее местонахождении ничего не известно.

Приметы: рост 155 см, телосложение худощавое, цвет глаз зеленый, волосы русые.

Особые приметы: деформация пальцев

Была одета (предположительно): синтепоновое пальто синего цвета с серым воротником, серая или темная шапка крупной вязки.

С собой: плотная целлофановая сумка сумка темного цвета.

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