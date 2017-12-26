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Дирижер, сбивший девушку на проспекте Ленина в Туле, пойдет под суд

Дирижер, сбивший девушку на проспекте Ленина в Туле, пойдет под суд

Мужчина за рулем был в состоянии алкогольного опьянения.

Заместитель прокурора Центрального района Тулы утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 60-летнего жителя Воронежской области. Он обвиняется в ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следствием установлено, что 4 апреля днем пьяный мужчина, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», сбил девушку на проспекте Ленина напротив дома № 85-а.

Как стало известно Myslo, за рулем иномарки находился дирижер Тульской областной филармонии. После этого инцидента его уволили с работы.

– В силу алкогольного опьянения обвиняемый проявил невнимательность к дорожной обстановке, выехал на двойную сплошную линию горизонтальной разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, и на середине проезжей части совершил наезд на пешехода, стоявшего на линии горизонтальной дорожной разметки, – сообщат пресс-служба прокуратуры Тульской области.

В результате ДТП пострадавшей девушке причинен тяжкий вред здоровью. 

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Тулы для рассмотрения по существу.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:36 +3
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