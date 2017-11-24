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Ночью в ДТП под Узловой погибли двое парней
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Ночью в ДТП под Узловой погибли двое парней

В кювет перевернулся автомобиль «Лада Калина».

Серьезное ДТП произошло 24 ноября в 1.25 на 8-м км автодороги «Узловая-Богородицк». По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля «Лада Калина» не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

В ДТП погибли водитель и его 18-летний пассажир. Оба молодых человека не были пристегнуты ремнями безопасности.

Также различные травмы получил 19-летний пассажир «Калины». Все обстоятельства аварии выясняются.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:41 +1
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