Погода в Туле 23 ноября: ветрено, морозно и без осадков

Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -7 до -2, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.