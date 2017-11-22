новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 23 ноября: ветрено, морозно и без осадков

Погода в Туле 23 ноября: ветрено, морозно и без осадков

Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.

Ночью местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -7 до -2, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 08:00 +4
Другие статьи по темам
Событие
Погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской области
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле пройдёт образовательный форум «Мастерство продаж»
В Туле пройдёт образовательный форум «Мастерство продаж»
В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб
В Туле внедорожник протаранил такси: пассажир погиб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.