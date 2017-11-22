Погода в Туле 23 ноября: ветрено, морозно и без осадков
Синоптики прогнозируют гололедицу на дорогах и давление ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в регионе будет облачно с прояснениями.
Ночью местами небольшой снег (по данным сайта Метеоинфо, до 1 мм). Днем преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер северной четверти 5-10 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -7 до -2, днём – от -6 до -1. Атмосферное давление ниже нормы – 740-745 мм рт. ст.
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