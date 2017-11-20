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Ночью в Суворове подросток украл из магазина игрушечный грузовик и 15 солдатиков

Ночью в Суворове подросток украл из магазина игрушечный грузовик и 15 солдатиков

С 14-летним парнем был его 18-летний приятель.

В Суворове полицейские установили подозреваемых в совершении кражи. По предварительным данным, в ночь на субботу похитители разбили стеклопакет в одном из сетевых супермаркетов и пробрались в арендуемый на торговых площадях магазин, продающий игрушки.

Воры украли пластмассовый грузовик и 15 солдатиков, после чего скрылись.

Полицейские установили причастность к противоправному деянию двух местных жителей — парней 14 и 18 лет. Они признались в краже, у них обнаружено и изъято похищенное.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, в полиции выясняют все детали происшествия.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:38 +2
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