Ревнивая жительница Суворова повредила авто соперницы

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По предварительной информации, женщины не поделили внимание местного жителя.

Сотрудники полиции в Суворове задержали 46-летнюю ранее судимую местную жительницу. Женщину подозревают в порче чужого имущества.

По информации пресс-службы УМВД России по Тульской области, ночью женщина разбила камнем капот, лобовое стекло и фары автомобиля ВАЗ-21099, принадлежащего 36-летней местной жительнице. Потерпевшая обратилась в отделение полиции. Стражи правопорядка выяснили личность и местонахождение подозреваемой.

Злоумышленница призналась в содеянном. Свой поступок она объяснила ревностью.

Сейчас полицейские устанавливают все детали случившегося.