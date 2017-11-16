Гимнасты из Новомосковска завоевали медали на Всероссийских соревнованиях

Фото пресс-службы комитета по спортуТульской области.

В общекомандном зачете спортсмены из Тульской области заняли третье место.

В Тюмени прошел Всероссийский турнир по спортивной аэробике «Тюменский меридиан». В соревнованиях приняли участия 450 спортсменов из 12 регионов России. Команду Тульской области представляли воспитанники ДЮСШ «Виктория» из Новомосковска. В копилке команды три первых места, одно второе и два третьих.

В сольном выступлении среди мальчиков 9-11 лет первое место занял Андрей Шабаев. В паре с Елизаветой Евстафьевой они также завоевали золотую медаль.

На первую ступень пьедестала в возрастной категории 12-14 лет в номинации «танцевальная гимнастика» поднялись: Мария Коржова, Максим Максимов, Дарья Шабанова, Анна Рязанова, Анастасия Тюрина, Алина Агашкова.

Вторым среди мальчиков в возрастной категории 12-14 лет стал Максим Максимов. В этой же категории в номинации «Группы» третье место заняли Мария Коржова, Максим Максимов, Дарья Шабанова, Анастасия Тюрина, Анна Рязанова.

В командном зачёте возрастной категории 12-14 лет спортсмены Тульской области заняли 3-е место.