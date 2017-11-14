Тульская область вошла в федеральный туристический проект

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Проект по развитию внутреннего туризма «Travel card» стартовал в июле 2017 года в Сергиевом Посаде, к нему уже присоединились Коломна и Дмитров. Четвертым участником проекта стала Тульская область. «Travel card» предлагает туристам оформить единый абонемент, включающий:

Проезд скоростной электричкой «Ласточка» Москва-Тула-Москва.

Поездка на такси с лимитом до 300 рублей.

Обзорная экскурсия по городу до Тульского Кремля.

Входные билеты в пятнадцать музеев региона.

10 мастер классов.

7 квестов.

Скидки в кафе и сувенирных магазинах.

К слову, стоит такая программа 1900 рублей.

Оформить «Travel card: Тула» можно на официальном сайте проекта. Турист выбирает дату поездки, подбирает оптимальный маршрут по музеям региона и приобретает электронный билет на скоростную электричку «Ласточка». Оплата производится по безналичному расчету. На электронную почту пользователь получает уникальный QR-код, билет на поезд и подробное описание тура с адресами музеев и расписанием экскурсий. Считывается этот код с помощью приложения, установленного на смартфоны сотрудников тульских музеев, кафе, ресторанов и магазинов.

Дорога на скоростной электричке из центра столицы до Московского вокзала Тулы занимает около 2 часов. Сейчас разрабатывается аудиогид, прослушать который путешественники смогут во время пути.

Министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина - Губернатор Алексей Дюмин поставил задачу рассмотреть возможность активизации турпотока с помощью железнодорожного транспорта, что сегодня актуально для детской аудитории. С учетом близости нашего региона к Москве, это направление представляется очень перспективным. Для привлечения туристов в Тульской области уже созданы 13 железнодорожных станций-музеев. Также мы продолжаем развивать туристические направления в малые города и поселения региона такие как Белев, Чекалин, Тургенево, Никольско-Вяземское, Тургенево. В планах активизировать турпоток на Куликово поле и развитие направления Щекино-Плавск-Чернь.

В ближайшее время сервис будет доступен на 5 языках: китайском, немецком, английском, французском и испанском. Авторы проекта уверены, что это увеличит количество как российских, так и иностранных туристов в регионы. Развитие этого направления, по мнению экспертов, очень актуально в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу-2018.

Выпуск карт «Travel card: Тула» запланирован на весну 2018 года. Они будут продаваться в гостиницах, туристических и информационных центрах Москвы, в кассах вокзалов.