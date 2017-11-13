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Туляк пытался украсть алкоголь в Самаре, чтобы отметить День независимости США
Фото inlytkarino.ru

Туляк пытался украсть алкоголь в Самаре, чтобы отметить День независимости США

Инцидент произошел 4 июля.

В Самаре возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж» в отношении 36-летнего местного жителя и его 49-летнего приятеля из Тульской области.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области, 4 июля двое мужчин пытались похитить из продуктового магазина три бутылки крепкого алкогольного напитка. Действия злоумышленников заметили продавцы и вызвали полицию.

Потерпев фиаско, мужчины попытались скрыться. Однако сотрудникам следственно-оперативной группы удалось задержать одного из подозреваемых — местного жителя — по горячим следам. Второму злоумышленнику удалось сбежать.

По предварительным данным, мужчины пытались украсть алкоголь, чтобы отметить День независимости США.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что второй подозреваемый находится на территории Тульской области. Там оперативники и задержали мужчину. На днях злоумышленник был доставлен в Самару. 

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 15:30 +3
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