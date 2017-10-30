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Туляк пытался украсть телку у фермера

Туляк пытался украсть телку у фермера

Однако мужчине помешал хозяин животного.

Ленинский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемого в ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж).

Из материалов дела следует, что в августе 2017 года в Ленинском районе мужчина пробрался на территорию крестьянско-фермерского хозяйства, отвязал от дерева телку Швицкой породы и повел ее в направлении деревни Волчий Хутор. Вора успел задержать хозяин животного.

Приговором суда мужчина признан виновным в преступлении. Ему назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год и 2 месяца с удержанием ежемесячно 20% из заработной платы в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке. Об этом сообщает пресс-служба Управления судебного департамента.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:19 +4
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