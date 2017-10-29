В Туле почтят память жертв политических репрессий

Фото из архива Myslo.

В городе пройдут акции «Молитва памяти» и «Свеча памяти».

30 октября в Туле с 11.00 до 16.00 у памятного камня жертвам репрессий в сквере на пересечении Красноармейского проспекта и улицы Ф. Смирнова пройдет акция «Молитва памяти».

Из Книг Памяти, изданных Тульским областным отделением общероссийской общественной организации «Российское историко-просветительское и правозащитное общество «Мемориал», будут зачитываться имена расстрелянных и погибших.

Зачитывать вслух имена из Книги Памяти могут все участники мероприятия.

Родственники расстрелянных и погибших в заключении могут принести свои списки, чтобы они также прозвучали.

Также 30 октября в 21.00 туляки могут присоединиться к акции «Свеча памяти» и зажечь на окне свечу в память о тех, чья жизнь оборвалась в годы террора.