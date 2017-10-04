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В Ясногорском районе правоохранители выявили 16 нелегалов

В Ясногорском районе правоохранители выявили 16 нелегалов

Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В Ясногорском районе сотрудники полиции совместно с Управлением ФСБ России по Тульской области провели проверку соблюдения миграционного законодательства иностранцами, проживающими на сельскохозяйственных угодьях.

В результате проделанной работы 16 человек привлечены к административной ответственности по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания), им назначен штраф 2 тысяч рублей.

Еще трое иностранцев ранее уже привлекались к ответственности за подобные нарушения законодательства. Теперь на них составлены протоколы по ч.3 ст.18.8 КоАП РФ, назначен штраф в размере 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы страны. 

Мероприятия по выявлению нарушений в сфере миграции проводятся полицейскими на постоянной основе.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:03 0
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