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В Туле пропала 17-летняя девушка

В Туле пропала 17-летняя девушка

К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Туле пропала 17-летняя Мадина Мансуржоновна Мухамедова. Девушка ушла из дома 2 октября и до сих пор не вернулась.

Приметы: рост 148 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темные, длинные.

Была одета: черная кофта, синие джинсы, белые кроссовки.

С собой: красный клатч, ноутбук.

Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, звоните по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02, 102.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:15 0
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