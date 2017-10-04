В Туле пропала 17-летняя девушка
К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Туле пропала 17-летняя Мадина Мансуржоновна Мухамедова. Девушка ушла из дома 2 октября и до сих пор не вернулась.
Приметы: рост 148 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темные, длинные.
Была одета: черная кофта, синие джинсы, белые кроссовки.
С собой: красный клатч, ноутбук.
Если вам что-то известно о местонахождении пропавшей девушки, звоните по телефонам: 8−800−700−54−52 или 02, 102.
Другие статьи по темам
Место