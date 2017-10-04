В Туле пропала 17-летняя девушка

К ее поискам подключились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Туле пропала 17-летняя Мадина Мансуржоновна Мухамедова. Девушка ушла из дома 2 октября и до сих пор не вернулась.



Приметы: рост 148 см, телосложение среднее, глаза карие, волосы темные, длинные.

Была одета: черная кофта, синие джинсы, белые кроссовки.

С собой: красный клатч, ноутбук.