На М-4 «Дон» в ДТП с грузовиками погиб мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Сегодня, 4 октября, серьезная авария произошла около 7 утра в Богородицком районе на 258-м км М-4 «Дон» — столкнулись два грузовика.

По предварительным данным, водитель «Хёндэ» (житель Подмосковья) уснул за рулем и врезался в попутный «Мерседес». В ДТП погиб водитель «Хёндэ».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по выяснению обстоятельств аварии, затруднений в движении на автодороге нет.