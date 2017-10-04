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На М-4 «Дон» в ДТП с грузовиками погиб мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

На М-4 «Дон» в ДТП с грузовиками погиб мужчина

Авария произошла в Богородицком районе.

Сегодня, 4 октября, серьезная авария произошла около 7 утра в Богородицком районе на 258-м км М-4 «Дон» — столкнулись два грузовика.

По предварительным данным, водитель «Хёндэ» (житель Подмосковья) уснул за рулем и врезался в попутный «Мерседес». В ДТП погиб водитель «Хёндэ».

В пресс-службе УМВД России по Тульской области рассказали, что сотрудники ГИБДД проводят мероприятия по выяснению обстоятельств аварии, затруднений в движении на автодороге нет.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 10:06 0
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