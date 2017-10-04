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В Тульской области пропавшего грибника нашли мертвым в лесу

В Тульской области пропавшего грибника нашли мертвым в лесу

По данному факту следователи проводят проверку.

3 октября в Дубенском районе в нескольких километрах от деревни Сизенево в лесу было обнаружено тело 80-летнего местного жителя без признаков насильственной смерти.

По данному факту следователи проводят доследственную проверку.

По предварительным данным, 2 октября двое мужчин — 80-летний отец с 57-летним сыном — ушли в лес за грибами и домой не вернулись. В ходе поисковых мероприятий грибников нашли. После смерти отца сын находился около его тела.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Тульской области, сейчас следователи устанавливают причины смерти мужчины и выясняют все обстоятельства произошедшего.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:28 0
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