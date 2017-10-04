новости
новости
Регистрация
С начала года туляки взяли почти 6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 10,2 млрд рубей

С начала года туляки взяли почти 6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 10,2 млрд рубей

С января по август текущего года жители Тульской области получили 5935 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 10,2 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предоставленных ИЖК увеличился на 26,0%.

Жители региона, как и в прошлом году, оформляют кредиты на приобретение жилья в российских рублях, уточнили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. При этом средний срок кредитования составляет 15,7 лет. Средневзвешенная процентная ставка на начало сентября 2017 года достигла 11,2% (в аналогичном периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 12,8%).

По итогам восьми месяцев 2017 года совокупная задолженность по ипотеке в Тульской области достигла 41,1 млрд рублей. При этом задолженность по жилищным кредитам в иностранной валюте по сравнению с аналогичной датой предыдущего года снизилась на 31,3%. Удельный вес задолженности по ИЖК в иностранной валюте в общей сумме задолженности по кредитам на указанную дату составил 0,43% (на 1.09.2016 — 0,71%).

На 1 сентября 2017 года на территории Тульской области действовало 2 региональных банка, 8 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, а также 286 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 8 за 2017 год на официальном сайте www.cbr.ru.

сегодня, в 11:22 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
ипотекакредитыбанк

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области пропавшего грибника нашли мертвым в лесу
В Тульской области пропавшего грибника нашли мертвым в лесу
В Туле пропала 17-летняя девушка
В Туле пропала 17-летняя девушка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.