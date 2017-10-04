С начала года туляки взяли почти 6 тысяч ипотечных кредитов на сумму 10,2 млрд рубей

С января по август текущего года жители Тульской области получили 5935 ипотечных жилищных кредитов (ИЖК) на сумму 10,2 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем предоставленных ИЖК увеличился на 26,0%.

Жители региона, как и в прошлом году, оформляют кредиты на приобретение жилья в российских рублях, уточнили в Отделении по Тульской области ГУ Банка России по Центральному федеральному округу. При этом средний срок кредитования составляет 15,7 лет. Средневзвешенная процентная ставка на начало сентября 2017 года достигла 11,2% (в аналогичном периоде прошлого года этот показатель находился на уровне 12,8%).

По итогам восьми месяцев 2017 года совокупная задолженность по ипотеке в Тульской области достигла 41,1 млрд рублей. При этом задолженность по жилищным кредитам в иностранной валюте по сравнению с аналогичной датой предыдущего года снизилась на 31,3%. Удельный вес задолженности по ИЖК в иностранной валюте в общей сумме задолженности по кредитам на указанную дату составил 0,43% ( на 1.09.2016 — 0,71%).

На 1 сентября 2017 года на территории Тульской области действовало 2 региональных банка, 8 филиалов банков, головные организации которых находятся в другом регионе, а также 286 внутренних структурных подразделений кредитных организаций (дополнительные, операционные, кредитно-кассовые офисы и операционные кассы).

Оперативная информация о результатах деятельности кредитных организаций представлена в электронной версии издания «Статистический бюллетень Банка России» № 8 за 2017 год на официальном сайте www.cbr.ru.