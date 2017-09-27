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Когда в Туле закроют мотосезон?
Фото из архива Myslo.

Когда в Туле закроют мотосезон?

Для туляков подготовят насыщенную развлекательную программу.

7 октября в Туле закроется мотосезон. Мероприятие организовано клубом «Ночные волки» при поддержке администрации города и Тульского мотосоюза.

В 13.30 состоится сбор участников мотопробега на площади Ленина. В 14.23 от площади отправится колонна, которая проследует до поселка Косая Гора.

В 15.00 начнутся торжественные мероприятия на площади перед ДК «Косогорец». В 15.30 зрители увидят мотошоу «Мототриал».

С 16.30 до 18.00 пройдет рок-концерт.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:22 +2
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