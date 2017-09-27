Когда в Туле закроют мотосезон?

Фото из архива Myslo.

7 октября в Туле закроется мотосезон. Мероприятие организовано клубом «Ночные волки» при поддержке администрации города и Тульского мотосоюза.

В 13.30 состоится сбор участников мотопробега на площади Ленина. В 14.23 от площади отправится колонна, которая проследует до поселка Косая Гора.

В 15.00 начнутся торжественные мероприятия на площади перед ДК «Косогорец». В 15.30 зрители увидят мотошоу «Мототриал».

С 16.30 до 18.00 пройдет рок-концерт.