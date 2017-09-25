Под Ясногорском в «перевертыше» погиб молодой человек

Фото УГИБДД по Тульской области.

23 сентября в 5.40 на 23-м километре автодороги «Н. Клейменово-Ясногорск-Мордвес» 28-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии погиб 23-летний пассажир «Шевроле». Водитель указанного автомобиля получил незначительные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.