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Под Ясногорском в «перевертыше» погиб молодой человек
Фото УГИБДД по Тульской области.

Под Ясногорском в «перевертыше» погиб молодой человек

Все обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГИБДД.

23 сентября в 5.40 на 23-м километре автодороги «Н. Клейменово-Ясногорск-Мордвес» 28-летний водитель автомобиля «Шевроле Нива», предположительно, не справился с управлением и опрокинулся в кювет.

В аварии погиб 23-летний пассажир «Шевроле». Водитель указанного автомобиля получил незначительные травмы и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Об этом рассказали в УГИБДД по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:03 +2
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